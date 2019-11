Localidade de Rio Preto recebe denominação de rua

Compartilhar no Facebook

Os vereadores de Mafra aprovaram na última terça-feira (12) o projeto de lei Nº 40 que denomina rua empresário Cyrillo Schoeffel na localidade de Rio Preto, em Mafra. O autor do projeto é o vereador Abel Bicheski (SD).

A rua inicia na localidade de Rio Preto, junto à BR-116, sentido Mafra/Rio Negrinho. Continua sentido MFR-160 até encontrar a MRF-177, junto a Escola Básica Municipal Bituvinha, seguindo por essa via até rio Bituva – divisa com município de Rio Negrinho – tendo ali seu término.

O homenageado nasceu em 20 de junho de 1930 em Mafra. Foi casado com Nilse Picksis Schoeffel, deste matrimônio tiveram quatro filhos, nove netos e dois bisnetos. Desde muito cedo trabalho na agricultura e na pecuária, criação de gado. Em 1968, Cyrillo se tornou proprietário da empresa Madeireira Schoeffel LTDA. Permaneceu à frente de sua empresa até seus 75 na. No ano de 2015, passou a administração a seu filho mais velho. Com 77 anos, Cyrillo faleceu em 06 de maio de 2017.

Para o autor do projeto, a denominação da rua é uma forma de homenagear o legado de Cyrillo Schoeffel.