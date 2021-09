Mafra 104 anos: Prefeitura apresenta as candidatas ao título de Rainha

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Educação, Esporte e Cultura de Mafra apresenta as candidatas inscritas no concurso da Rainha dos 104 anos de Mafra. Ao todo, 07 moças se inscreveram no concurso. O título de Rainha será disputado nesta sexta-feira, 03, no Espaço Álamos, com transmissão ao vivo do local (live). Devido às restrições impostas pela pandemia, o evento não será aberto ao público.

As candidatas farão desfile e serão avaliadas pelos quesitos: simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela e capacidade de comunicação. As vencedoras do concurso serão coroadas, receberão faixa e prêmio e representarão o município em eventos sociais.

Desfile de beleza

Conheça as candidatas inscritas. (Fotos anexas)

– Adrieiny Renata Lienkonski – 18 anos

– Ariadna Vera Gontarski – 21 anos

– Gabriele Gschwendtner – 19 anos

– Jheniffer de Lorena – 22 anos

– Luana Bueno Godoi – 22 anos

– Suelen Amaral da Cruz– 22 anos

– Tairine Motelevicz – 19 anos.

