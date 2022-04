Mafra abre processo seletivo para a área da saúde

Inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 19 de abril

A Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde está com inscrições abertas do Processo Seletivo para provimento de empregos públicos e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal para suprir os programas de Atenção Primária a Saúde, NASF e CAPS.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Inscrições

O candidato deverá acessar o site da empresa responsável pelo concurso – Rhema Concursos Públicos Ltda, onde consta o edital e seus anexos, a ficha de inscrição e os procedimentos necessários à efetivação da inscrição, que estará aberta até o dia 19 de abril. O edital completo também está disponível no site da Prefeitura de Mafra, no link Concurso e Processo Seletivo – Edital nº 01/2022 – SMS.

Cargos

As vagas para a Secretaria Municipal da Saúde de nível superior são para enfermeiro, farmacêutico, nutricionista e cirurgião dentista. E as vagas para nível técnico são para técnico em enfermagem e técnico em higiene dental.Os salários variam de R$1.620,97 a R$ 5.331,12 com cargas horárias de 30 a 40 horas semanais. O Processo Seletivo será composto de duas etapas, com prova escrita objetiva e prova de títulos. Os cargos de nível técnico farão apenas prova objetiva.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é R$ 60,00 (sessenta reais) para cargos nível superior e de R$ 40,00 (quarenta reais) para cargos de nível médio/técnico. Antes de efetuar a inscrição o candidato deverá certificar-se de que possui todas as condições e pré-requisitos para inscrição.

Informações

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria Municipal da Saúde pelo telefone 47 3641-5210 ou com a empresa Rhema Concursos Públicos Ltda., pelo telefone 48 99129-9422 / e-mail: atendimento@rhemaconcursos.com.br