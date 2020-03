Mafra adota medidas preventivas contra o Coronavírus

Reunião com os prefeitos da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (Amplanorte) discutiu as medidas de prevenção a serem tomadas pelos municípios da região diante da pandemia global causada pelo vírus COVID-19 (Coronavírus)

Nesta segunda-feira (16), o prefeito de Mafra e presidente da Amplanorte, Wellington Bielecki, reuniu-se com os demais prefeitos que comp√Ķem a Associa√ß√£o dos Munic√≠pios do Planalto Norte Catarinense ‚Äď Amplanorte, para ado√ß√£o de medidas preventivas contra o avan√ßo v√≠rus COVID-19 (Coronav√≠rus). Na reuni√£o estiveram presentes al√©m dos prefeitos, servidores da Sa√ļde e Educa√ß√£o dos munic√≠pios.

A principal medida tomada coletivamente foi a suspens√£o das aulas por 30 dias na rede p√ļblica municipal de ensino dos munic√≠pios ‚Äď ensino fundamental – a partir desta quarta-feira, 18.

Em Mafra, a partir segunda-feira, 23, ser√£o suspensas tamb√©m as aulas da educa√ß√£o infantil das escolas da rede municipal. ‚ÄúResolvemos tomar medidas de responsabilidade a fim de nos protegermos dessa pandemia. Estamos nos antecipando em muitas atitudes, evitando chegar ao pico maior‚ÄĚ, declarou Wellington.

LEIA TAMB√ČM: Procon orienta consumidor caso encontre pre√ßo abusivo de √°lcool gel

MAFRA NA PREVENÇÃO

De acordo com dados da Vigil√Ęncia Epidemiol√≥gica de Mafra, h√° no momento (dados de 16/03/2020) zero casos suspeitos, zero confirmados e um descartado. Esse boletim ser√° atualizado periodicamente e divulgado nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Mafra (Facebook, Twitter, Instagram e site).

DECRETO N¬ļ 4286

A Prefeitura de Mafra, diante deste quadro, emitiu o Decreto n¬ļ 4286 de 17 de mar√ßo de 2020, que disp√Ķe sobre as medidas para o enfrentamento da emerg√™ncia de sa√ļde p√ļblica de import√Ęncia internacional decorrente da infec√ß√£o humana pelo novo Coronav√≠rus (Covid-19).

No documento constam medidas e recomenda√ß√Ķes tomadas pelo Executivo Municipal no que tange √† preven√ß√£o quanto √° prolifera√ß√£o e dissemina√ß√£o do Coronav√≠rus no munic√≠pio. Dentre as medidas destaca-se o ¬ß 2¬ļ do artigo 1¬ļ o qual ‚Äúcria a Sala de Informa√ß√Ķes COVID-19 com o objetivo de orientar a popula√ß√£o, direcionar o fluxo de atendimento, acompanhar os casos sintom√°ticos respirat√≥rios e monitorar diariamente os casos suspeitos‚ÄĚ.

A íntegra do decreto já está disponível no site da Prefeitura de Mafra e no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM).

APLICATIVO DO CORONAV√ćRUS

J√° est√° dispon√≠vel o aplicativo para celular Coronav√≠rus-SUS que traz informa√ß√Ķes r√°pidas e corretas sobre a doen√ßa. O download √© gratuito e pode ser encontrado na App-store e Play-store.

PREVINA-SE

A melhor maneira de prevenir a infecção é evitar a exposição ao vírus, já que atualmente não existe vacina contra o Coronavírus.

Recomenda-se:

Lavar as m√£os frequentemente com √°gua e sab√£o por pelo menos 20 segundos;

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as m√£os n√£o lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes;

Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.

Sala de Informa√ß√Ķes COVID-19 ‚Äď confira os telefones (tamb√©m Whatsapp):

(47) 98455-9632

(47) 98456-0145

(47) 98436-3523

(47) 98436-2908

(47) 98436-2398