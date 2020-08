Mafra agora possui dois “aviões” para a população

Com a instalação de brinquedos novos, as pracinhas de Mafra estão ficando cada vez mais atrativas e divertidas para que as crianças possam utilizar quando a pandemia passar. As praças Ferroviário Miguel Bielecki e Lauro Müller, no Centro de Mafra, têm uma atração a mais: o “avião parque” – um brinquedo composto por duas gangorras, dois balanços, um gira-gira, um trepa-trepa, uma escalada de madeira, quatro escadas, um balanço vai e vem, uma fuselagem e um mirante na asa esquerda.

Na quinta-feira (6), e nesta sexta-feira as estruturas foram montadas e já aguardam o fim da pandemia para que possam ser usufruídas com toda segurança. As demais pracinhas da cidade – Praça Prefeito Pedro Kuss (do Fórum), Praça Ben. Antonio Olinski (do Passo), Praça da Vila das Flores, área pública da Vila Solidariedade, Praça Diniz Henning (Cemitério), Praça Hercílio Luz e nas praças da Restinga (posto e COHAB), Vila Ivete, Faxinal, Novo Horizonte, Jardim América (COHAB e Av. Severiano Maio esquina com R. Emílio Evers) – também estão recebendo os últimos brinquedos. Vale lembrar que devido à pandemia está proibida a concentração e permanência de pessoas em espaços públicos de uso coletivo como parques e praças (Resolução 03/2020 da CIR – Comissão Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte) e, portanto, nenhum brinquedo pode ser utilizado.

Brinquedos

Os novos parquinhos são coloridos, com alguns brinquedos em estrutura metálica e outros com estrutura principal (colunas) de madeira plástica. Para os pais haverá bancos nas praças e as crianças poderão brincar em balanços, gangorras, escorregadores, carrosséis, balanços vai-e-vem e carrosséis especiais, além de balanços adaptados com capacidade para cadeirantes. A renovação dos parquinhos faz parte de um TAC – Termo de Ajustamento de Conduta – assinado entre a Prefeitura de Mafra e o Ministério Público.

Atenção

Vale lembrar aos pais, por medida de segurança em virtude da pandemia, que não deixem seus filhos utilizarem os parquinhos. Eles permanecem fechados por força de decretos estaduais e de resolução regional 03/2020 do CIR – Comitê Intergestores Regional de Saúde do Planalto Norte.