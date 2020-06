Mafra completa hoje 100 dias de enfrentamento à Covid-19

O balanço até agora é de zero óbitos e 24 casos confirmados. Também não há leitos de UTI ocupados por pacientes de Mafra com coronavírus

Após completar neste sábado, dia 27, 100 dias de ações efetivas de enfrentamento à pandemia, a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria de Saúde, reforça que as ações de prevenção por parte da população devem continuar. A campanha “Volta Segura – Mafra longe da Covid-19” criada no início de abril trouxe orientações para retomada das atividades com maior segurança e à rotina dos demais serviços, com as devidas mediadas restritivas. Para a secretária de saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, estes 100 dias merecem ser de reconhecimento e aprendizado. “Celebramos as vidas que mantemos seguras, a baixa ocupação de leitos no hospital e a resposta positiva da população aos chamamentos sanitários. Portanto, neste momento, este cenário indica que estamos no caminho indicado pela OMS como mais assertivo. Então devemos continuar adotando as medidas não farmacológicas principalmente a lavagem constante das mãos e a utilização do álcool em gel, a adoção de máscaras e o distanciamento social de no mínimo 1,5 metros”, disse.

AÇÕES DE ENFRENTAMENTO

A Secretaria de Saúde continua mantendo ações intensivas para o enfrentamento à Covid-19. Para tanto, desde o início da pandemia, há cerca de três meses, realizou aproximadamente 90 ações, dentre elas:

– Estruturou a Sala de Informações COVID-19 Mafra com serviço de atendimento via telefone e whats app – (47) 98455-9632 e (47) 98456-0145;

– Estruturou a Unidade Especializada em frente à UPA de Mafra – um espaço específico para acolhimento de casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus;

– Divulga diariamente um boletim a fim de manter a população informada sobre a situação epidemiológica do município;

– Criou o Comitê de Gestão de Crise COVID-19, com o objetivo é promover webconferências entre órgãos públicos e entidades privadas do município para monitorar, discutir e propor soluções para a crise provocada pela disseminação do vírus através da governança colaborativa;

– Realizou a Campanha Nacional de Vacinação Contra Gripe (Influenza) sendo a primeira etapa compreendendo os idosos com mais de 60 anos – grupo de risco para a Covid-19, sendo que, por isso, a vacinação foi realizada em domicilio. Vale lembrar que a campanha termina nesta terça-feira, 30 de junho, para todo público-alvo;

– Criação da Central do Vovô e da Vovó – serviço direcionado a idosos que vivem sozinhos ou não têm pessoas ou parentes que possam auxiliá-los em tarefas como ir a supermercados, lojas, farmácias ou mesmo pagar um boleto. Atende pelos telefones (47) 3643-7181; 3645-5085; 3642-9724 e também via whatsapp (47) 98403-3677;

– Criação da Patrulha da Saúde COVID-19 – em parceria com a Polícia Militar e 5ºRCC, com o objetivo de desenvolver e implementar ações capazes de aumentar a prevenção e o combate ao coronavírus. Inclui o Drive Thru COVID-19, com a parada voluntária de veículos para a aferição da temperatura de motoristas e passageiros, e o monitoramento e visitas à s pessoas que realizaram as coletas para testes, além de seus familiares diretos. Também a abordagem de rua com apoio das Agentes Comunitárias de Saúde e soldados do 5º RCC, orientando a população frente as medidas não farmacológicas necessárias;

– Serviço de teleconsultas em enfermagem e psicologia para idosos e pacientes sintomático-respiratórios, assim como os demais munícipes, que necessitam desta assistência. O objetivo é evitar que estas pessoas, que fazem parte do grupo de risco na pandemia COVID-19, saiam de casa para ir à Unidade de Saúde.

O prefeito Wellington Bielecki, junto à Administração Municipal, conclama a população que continue a seguir as medidas de prevenção e o que os decretos estaduais e municipais preconizam no que tange aos serviços prestados ao cidadão. “Não podemos relaxar neste momento com números de casos aumentando no Estado e no Brasil. Devemos continuar adotando o comportamento seguro a fim de não partimos para medidas severas de contenção”, lembrou.

RETORNO DO TRANSPORTE COLETIVO

Com a retomada do transporte coletivo, a Saúde de Mafra reforça medidas de prevenção e controle de infecções que os passageiros e empresas prestadoras do serviço devem tomar. Dentre elas a de manter a distância física de 1,5m nas filas, passar álcool gel 70% ao entrar nos ônibus (disponível no próprio veículo), abrir as janelas e controlar a quantidade de passageiros. “Sempre lembrar que um está vigiando o outro para que não haja contaminação. É cuidar da sua saúde e da do próximo”, lembrou a coordenadora de atenção primária em saúde, Juliana Malluta Caldas.

MAIS FERRAMENTAS

