Mafra cria estratégia para testar a população para o coronavírus

Desde o início da pandemia, a Prefeitura de Mafra criou múltiplas estratégias para enfrentamento da transmissão do vírus SARVS-CO2. No início de abril foi lançada a Campanha “Volta Segura – Mafra longe da Covid-19” com o delineamento de ações efetivas no combate ao coronavírus. Ao chegar aos 100 dias de enfrentamento do vírus, com aproximadamente 90 ações implementadas, o município entra numa nova fase: a do inquérito epidemiológico, que consiste em avaliar a curva de contágio por amostragem populacional.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DA SEGURANÇA PÚBLICA

A primeira fase teve início na última segunda-feira, 22, com a testagem dos profissionais da saúde e segurança pública para Covid-19. De acordo com a Secretária Municipal de Saúde, Jaqueline Fátima Previatti Veiga, 109 profissionais já realizaram o teste e todos com resultado negativo para doença. As ações vão prosseguir até julho, de acordo com um cronograma pré-estabelecido.

POPULAÇÃO SERÁ TESTADA

A segunda fase consiste na aplicação de testes na população. “Este segundo momento vai acontecer de forma planejada, com a testagem rápida das pessoas assintomáticas, que voluntariamente participarão da pesquisa em Mafra”, disse Jaqueline. Os critérios para participação, bem como link para inscrição será disponibilizado no site da Prefeitura Municipal de Mafra a partir do dia 1 julho. A secretária de Saúde destacou que “o Inquérito Epidemiológico realizado com a aplicação de testes rápidos para COVID-19, por amostragem populacional, não exclui a necessidade de intensificação das demais medidas não farmacológicas: como uso de máscara, manutenção do distanciamento social, uso da etiqueta respiratória e utilização recorrente de álcool gel e/ou lavagem das mãos com água e sabão”.