Mafra e região registra casos da variante delta da covid-19

Nova variante fez a ocupação dos leitos de UTI aumentar no planalto norte. Taxa de ocupação é de 91%

Com a notícia da chegada da variante delta da covid-19 ao planalto norte catarinense, vem junto a notícia do aumento da taxa de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais da região.

Nesta quinta-feira 12, a taxa ultrapassou os 90% de ocupação.

A variante delta é uma cepa mais agressiva da covid-19. Mafra já tem o registro de dois casos da nova variante e em São Bento do Sul a contaminação já é apontada como comunitária.

Na noite da última segunda-feira (9), a Saúde do Estado recebeu da Fiocruz a confirmação de mais 25 testes positivos para a nova variante do vírus. Nestas confirmações estavam os dois casos de Mafra. Assim Santa Catarina contabiliza 36 casos confirmados em 20 cidades.

Segundo a Saúde a maior preocupação com os novos casos da variante delta do coronavírus no estado é com as pessoas que não receberam a vacina e aquelas que estão parcialmente imunizadas.

Variante DeltaÂ

A variante delta é da linhagem viral B.1.617, que apareceu na Índia em outubro de 2020. Em maio de 2021, após ser associada ao agravamento da pandemia, a cepa foi declarada como variante de preocupação pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Conforme um estudo divulgado em julho por pesquisadores ligados a OMS e ao Imperial College de Londres, a variante Delta é cerca de 97% mais transmissível do que o coronavírus original identificado na China, sendo assim ainda mais preocupante do que as variantes surgidas no Reino Unido (Alfa), na África do Sul (Beta) e no Brasil (Gama).

Sintomas

Calafrios, perda de apetite, dor de cabeça e dores musculares foram os problemas mais associados à infecção, ao lado dos sintomas clássicos. O conselho do governo diz que os sinais mais importantes da covid-19 são: tosse contínua; temperatura alta; e perda ou alteração do olfato ou paladar.