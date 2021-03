Mafra é um dos quatro municípios brasileiros selecionados para participar do projeto IdeiaSUS da FIOCRUZ

Em 2019 a Saúde ganhou prêmio nacional no “Aqui tem SUS” com trabalhos reconhecidos em todo o Brasil

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais uma vez a Saúde de Mafra se destaca no cenário nacional, no quesito prática e soluções em saúde. O projeto “IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde”, tem como objetivo a qualificação, publicação, consolidação e acompanhamento da prática desenvolvida pela rede municipal de saúde. E a prática de Mafra selecionada para o processo de Curadoria em Saúde foi “A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”, de autoria da enfermeira, Adriana Moro (em licença maternidade) e coautoria das seguintes profissionais: técnica em enfermagem – Patrícia Wormsbecker e das assistentes sociais Maria Aparecida Drapalski e Alci Leite. Vale destacar queo trabalho é realizado por toda a equipe de saúde mental do município (CAPS e NASF), assim como pelas equipes da atenção primária em saúde. Para Adriana Moro é motivo de orgulho ter o trabalho escolhido nesta seleção. “Ser premiada em 2019, ter podido gravar um webdoc mostrando o trabalho de toda uma equipe em prol da saúde mental dos munícipes de Mafra e agora estar entre os quatro municípios escolhidos pela FIOCRUZ para ganhar este acompanhamento, nos deixa orgulhosos pelo reconhecimento e motivados a melhorar cada dia mais os atendimentos prestados pelo SUS“, declarou a autora.

Veja o projeto de Mafra

“Visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica amplia vínculo ao tratamento”

A confiança é a base fundamental no tratamento das doenças psíquicas, especialmente as de maior gravidade. Sensível ao tema, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS I – Casa Azul) e a Atenção Básica do Município de Mafra (SC) têm reunido seus profissionais para Visitas Domiciliares (VD) conjuntas. As visitas são instrumentos terapêuticos para o cuidado em saúde de base territorial e se tornam fundamentais nos casos que envolvem transtornos mentais graves, bem como outros agravos relacionados ao alcoolismo, à dependência química e ao suicídio, que põem em risco a vida do paciente e de seus familiares. As visitas conjuntas se iniciaram em 2017, a partir da demanda por atendimento em domicílio para usuários em crise. Durante os encontros, os profissionais que geralmente já estão familiarizados com os pacientes, fazem uma avaliação e planejam juntos as ações do Projeto Terapêutico Individual de cada um deles e de seus familiares. O que se vê com a estratégia foi um vínculo maior ao tratamento e adesão familiar. O senso de cooperação e confiança mútua prevalece entre as equipes do CAPS e da Atenção Básica.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Entenda o IdeiaSUS

O programa IdeiaSUS foi contemplado no edital inova gestão da FIOCRUZ, com o projeto IdeiaSUS – Curadoria em Saúde, o desafio de apoiar, qualificar e multiplicar práticas e soluções em saúde, que propõe-se a consolidar a importante dimensão de seu trabalho: o processo de acompanhamento e sistematização das práticas de saúde, através da implementação das ações de curadoria em saúde.

Quatro municípios de todo o país tiveram suas práticas escolhidas, entre eles Mafra de Santa Catarina, e tornaram-se protagonistas do processo da Curadoria em Saúde em curso. Estes apontaram para a necessidade de aprender a compartilhar suas vivências a partir de outras estratégias, querendo aprofundar como a sistematização de práticas pode ser um instrumento político-pedagógico de construção e socialização de saberes e práticas. O propósito de tudo isso é o de dinamizar e qualificar o processo de evidenciação e compartilhamento de experiências em saúde, convidando-as a aderirem a um processo de reflexão crítica sobre o seu trabalho no cotidiano do SUS.

Resultado do projeto

O projeto terá como produtos finais um livro digital, vídeo de difusão das práticas de saúde e de desenvolvimento do processo de curadoria, vídeos instrucionais e a produção do Manual da Curadoria em saúde. Além disso, serão realizadas duas web conferências a fim de enfatizar a importância de mobilização e participação de toda equipe envolvida com a prática, e também do gestor municipal, visando um movimento inicial de integração e intercâmbio entre os municípios participantes.

Idealização e apoio

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Banco de Práticas e Soluções em Saúde e Ambiente (IdeiaSUS) é uma iniciativa da cooperação técnica entre a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), no âmbito da Rede de Apoio à Gestão Estratégica do SUS.

Coordenado pela presidência da FIOCRUZ, o IdeiaSUS tem como objetivo identificar, reunir e disponibilizar um banco de “práticas e soluções” em Saúde & Ambiente, e parte do princípio que a troca de experiências, “exitosas ou não”, são essenciais ao processo de consolidação e fortalecimento do Sistema Único de Saúde.

Fonte: www.ideiasus.fiocruz.br