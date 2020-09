Mafra fecha o mês de agosto entre as 20 melhores cidades do Brasil e a primeira de Santa Catarina no combate à pandemia

Mafra aparece no ranking das cidades com mais de 50.000 habitantes que apresentaram os menores números de óbitos proporcionais. Após o registro do 4º óbito, município vai implementar novas medidas e campanhas. Segundo o prefeito, se este caso tivesse passado pelos protocolos e atendimentos locais, (Mafra), este paciente não teria perdido a vida!

Ao fechar o mês de agosto, o município de Mafra ocupava a décima terceira posição entre as 20 cidades com mais de 50.000 habitantes com o menor número de óbitos acumulados na proporção por 100.000 habitantes. O ranking foi delineado com base nos dados de 31 de agosto, disponibilizados pelo site SUS Analítico, do Ministério da Saúde.

Também entre os municípios com mais de 50.000 habitantes, desta vez somente no estado de Santa Catarina, Mafra aparece em primeiro lugar, com menos da metade do número de óbitos proporcionais por 100.000 habitantes dos municípios que aparecem em segundo e terceiro lugares.

Casos

No último dia de agosto, o número de pessoas acometidas pela Covid-19 na macrorregião do planalto norte e nordeste chegou a 27611 casos. Mafra, que faz parte desta macrorregião, computava na terça-feira, 1° de setembro, 349 casos, sendo que, destes, 300 estão recuperados, 44 em acompanhamento domiciliar e um paciente internado na UTI. Também registrava quatro óbitos, sendo que três deles não chegaram a passar pelo sistema de saúde do município para atendimento de Covid-19 e nenhum foi internado no município. Com relação aos exames laboratoriais e rápidos, já foram 3630 testes realizados.

LEIA TAMBÉM: Boletins atualizados sobre o coronavírus em Rio Negro e Mafra

Estatísticas municipais

Os casos de covid-19 por ESF em Mafra, até 31 de agosto, eram: 86 do ESF Central, 61 do Vila Nova, 47 do Vista Alegre, 44 do CAIC, 34 do Restinga, 27 do Espigão do Bugre, 23 do Jardim América, 14 do Faxinal e 07 do São Lourenço. Na área rural não foram registrados novos casos nos últimos 15 dias, permanecendo 03 no Saltinho do Canivete e 01 no Butiá dos Taborda, 01 na Bela Vista e 01 em Augusta Vitória. O total da área urbana e rural soma 349 casos. Além disso, deste total 49,9% dos casos são do gênero feminino e 50,1% do masculino.

Já por faixa etária a maior concentração de casos ocorre entre 20 a 49 anos com 232, sendo assim distribuídos: 75 casos de pessoas de 20 a 29 anos, 81 entre 30 a 39 anos e 76 de 40 a 49 anos. Também foram contabilizados 51 casos de pessoas entre 50 a 59 anos, seguidos de 22 de 60 a 69 anos, 21 de 11 a 19 anos, 9 de 70 a 79 anos, 8 de zero a 10 anos e 6 de 80 a 89 anos. De acordo com esta estatística, idosos acima de 70 anos e crianças até 10 anos foram as faixas etárias menos acometidas pela doença.

Prevenção

A população, junto ao poder público, tem papel fundamental no que tange a evitar a transmissão da Covid-19, bem como de outras doenças respiratórias causadas por vírus. Siga as principais medidas não farmacológicas e evite sua contaminação e a de outras pessoas, barrando a propagação de doenças.

– Use máscara;

– Use água e sabão nas mãos e antebraços para higienização frequente – lave-os por pelo menos 20 segundos;

– Use álcool gel 70% para higienizar as mãos quando não poder lavá-las;

– Respeite o distanciamento social – no mínimo 1,5 metro;

– Evite aglomerações;

– Mantenha os ambientes ventilados – mesmo nos dias frios deixe o ar circular;

– Siga as recomendações das portarias e decretos estaduais e municipais.

Devido ao 4º óbito, município criará nova campanha

Após ser registrado e noticiado o último óbito (4º caso) nesta segunda-feira 31, onde o mesmo não ter passado pelo sistema de saúde do município (Unidade da Covid local – UPA – hospital), mas sim em unidades de saúde do município de Curitiba, o prefeito mafrense, resolveu criar uma nova campanha contra o coronavírus, denominada de “procura precoce”, para evitar que as pessoas suspeitas ou com sintomas da covid-19 procurem a rede de saúde municipal e não a de outros municípios.

A noiva campanha irá incentivar as pessoas que apresentarem apenas dois sintomas básicos (dor de cabeça, dor de garganta tosse, calafrio, perda de olfato, paladar, coriza, obstrução nasal etc) da doença já procurarem a unidade de atendimento a covid-19 que já serão atendidos pelo protocolo, avaliados e já poderão ser tratados (coquetel). Ou seja, a partir de agora haverá mais rigor e o diagnóstico deverá ser mais rápido e o tratamento será imediato!