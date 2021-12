Mafra já tem seu “vovô e vovó Noel” e o melhor sabor do Natal

Orion J. Grein e Vilma Buba formam o casal de vovôs e Norma Lindner ganhou o concurso sabores do Natal

Na tarde da última quarta-feira, dia 24, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) foi palco para o concurso para escolha do “vovô e vovó Noel” e para o “1º Concurso Sabores de Natal”. Ambos foram promovidos pelo Programa de Atendimento ao Idoso (PAI), por meio da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra. Foram premiados o 1º, 2º e 3ºs lugares com medalhas e todos os participantes receberam certificados.

O evento contou com a presença de autoridades locais como o prefeito de Mafra, Emerson Maas, a secretária da pasta Danielle Kondlatsch, a coordenadora da proteção social básica, Adriana Aparecida Martins, o vereador Jonas Schultz, membros do Conselho Municipal do Idoso (CMI) de Mafra e demais convidados.

O prefeito fez a abertura oficial do evento e destacou a grande alegria de aos poucos eventos deste porte serem retomados. Ele anunciou a volta de atividades presenciais no CCI. “É gratificante voltar ao convívio de vocês. Hoje, com este evento, vejo a felicidade de todos. Sejam bem-vindos”, disse, declarando aberto o evento.

A secretária Danielle falou que este era um dos eventos mais esperados este ano, podendo contar com público. “Esse espaço representa uma oportunidade, um espaço para alegria, fraternidade e união. E vocês são o motivo desta alegria. Quero agradecer a presença de todos e à equipe que preparou este evento para vocês”.

Vovô e vovó Noel

O único inscrito para vovô Noel levou o título, foi Orion José Grein, de 65 anos. Para as vovós foram três inscrições: Vilma Buba, que ficou com o título, seguida de Elisabeth dos Santos Painko e em terceiro lugar Natália França Hau. Os candidatos foram avaliados nos quesitos: caracterização (sem máscara), simpatia, desenvoltura e originalidade. O júri foi composto por membros do CMI – Maria Inês Zaap, Fernando Pimentel, Eliane Bergamini e Cassiane B. de Lima. Também compôs o júri a nutricionista da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, Giovana Kondlatsch.

1º Concurso Sabores de Natal

Outra tarefa do júri foi escolher entre seis pratos, o que melhor representava o sabor do Natal. Bolo de fubá com mel, Pinheirinho de Natal, Torta de Banana, Bolacha de melado, Rosca dos reis e Bolo de Natal foram as receitas preparadas e apresentadas ao júri. A vencedora foi a receita Bolo de Natal de Norma Lindner. Em segundo lugar ficou Eloisa S. Blum com Bolacha de Natal e em terceiro Neuci Maria Konkel com o bolo de fubá com mel. O quarto lugar ficou para Vilma Buba, com o pinheirinho de Natal, o quinto com Erenita Voitexen, com a rosca dos reis e em sexto, Terezinha Klemamm, com a torta de banana. Após o concurso, todos os presentes puderam degustar os pratos natalinos apresentados.

