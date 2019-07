Mafra perde a regional da Epagri para Canoinhas

Nas últimas eleições, assim como há um bom e longo tempo, Mafra não elegeu nenhum deputado estadual o que cada vez mais enfraquece a influência política do município na região e principalmente no estado.

A mostra desta fraqueza pode estar na decisão do governo do estado de manter a sede da gerência da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural da Santa Catarina – Epagri em Canoinhas, após unificação das regionais de Mafra e de Canoinhas.

Segundo a Epagri o novo governo resgatou um estudo no início dos anos 2000 que traçou um diagnóstico das situações da empresas públicas de Santa Catarina. Na época o estudo apontou que a Empresa de pesquisa agropecuária teria que ser readequada com uma nova divisão, e neste novo organograma a gerencia de Mafra e Canoinhas teriam que ser unificadas.

Com base neste estudo foi decidido que o planalto norte teria apenas uma regional da Epagri atendendo 13 municípios – Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Três Barras. A principal argumentação da empresa e do governo é que em Canoinhas já existe uma estação experimental e um centro de treinamento, o que levou a gerência ficar com sua sede no município vizinho

A gerência regional do planalto norte pontua que a unidade de Mafra apenas perdeu o status de regional, e que os serviços prestados, assim como o número de funcionários continuarão iguais, sem alterações. Destaca ainda que com a nova composição vai fortalecer os trabalhos e projetos desenvolvidos na região e que com isto novos técnicos virão para a região.