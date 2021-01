Mafra possui duas plainas niveladoras hidráulicas para uso coletivo da comunidade

A Secretaria Municipal de Agricultura e Interior de Mafra possui duas máquinas plainas niveladoras hidráulicas que são utilizadas para atenderem as demandas de patrolamento do Programa Porteira Adentro.

Essas máquinas estão cedidas, sendo uma delas em posse da Associação de Moradores de Irara, abrangendo também as comunidades de Ribeirão, Campina Konkel, Bútia dos Tabordas, General Brito, Maurício Caillet e Barracas. A segunda está com a Associação de Moradores e do Cemitério do Rio Branco, abrangendo ainda as comunidades de Rio Branco I, Rio Branco II e Butiá dos Carvalhos.

Segundo o secretário da pasta, Adriano Martiniack, esses implementos continuarão sob a responsabilidade das Associações de Moradores para uso coletivo, servindo as comunidades e atendendo as necessidades de patrolamento do programa Porteira Adentro.

Serviço:

A Secretaria Municipal de Agricultura e Interior fica na Rua Marechal Floriano Peixoto, 85, Centro. Atende de segunda à sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas. Telefone: (47) 3642-6322. Email: agricultura@mafra.sc.gov.br

