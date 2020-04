Mafra possui duas vagas para o Jovem Aprendiz dos Correios

Os jovens selecionados terão jornada semanal de 20 horas, receberão o salário mínimo-hora no valor de R$ 490,83, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. As inscrições podem ser feitas até 30 de abril

Em apenas uma semana, cerca de 280 mil candidatos de todo o País se inscreveram para concorrer às vagas do Programa Jovem Aprendiz dos Correios 2020.

Desde 2011, dezenas de milhares de jovens entre 14 a 22 anos tiveram a oportunidade de ter sua primeira experiência profissional na maior empresa pública do País, vivência prática aliada a arcabouço teórico na forma de capacitação oferecida em parceria com o SENAI nas áreas de administração e logística. Uma década de comprometimento da empresa com a sociedade, materializando nosso objetivo de integrar pessoas sempre de olho no futuro.

Na qualidade de serviços considerados essenciais, os Correios implementaram as orientações da OMS e continuam trabalhando incansavelmente para mitigar ao máximo os impactos socioeconômicos do cenário atual. O jovem aprendiz terá a chance única de se juntar a empresa e contribuir com essa importante missão em um momento tão marcante para o país.

A despeito das dificuldades impostas pela pandemia atual, a empresa entende que o Programa Jovem Aprendiz dos Correios é fundamental. Assim, reforça o compromisso em dar continuidade ao projeto, investindo sempre na sua melhoria e perenidade, confiantes de que o investimento vale os frutos que serão colhidos a longo prazo pelo País.

Seleção – O edital de 2020 contempla um total de 4.462 vagas, das quais 815 destinam-se a negros e pardos, e 660 a pessoas com deficiência. Em Mafra há duas vagas no total. Os jovens selecionados terão jornada semanal de 20 horas, receberão o salário mínimo-hora no valor de R$ 490,83, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme. As inscrições podem ser feitas até 30 de abril. Mais detalhes podem ser encontrados no site dos Correios.