Mafra premia agentes mirins contra a Dengue

Compartilhar no Facebook

Alunos das escolas municipais receberam na manhã de sexta-feira, dia 5, medalhas e certificados de Agente Mirim contra a Dengue, além de presentes, em cerimônia realizada no Gabinete do Prefeito de Mafra, da qual participaram pais, diretores e professores, além de secretários municipais e equipe de saúde responsável pela campanha de combate à dengue no município. A premiação foi concedida aos melhores vídeos produzidos sobre o tema.

Um dos destaques dessa campanha desenvolvida em parceria entre as secretarias de Educação e Saúde,  foi o “Dia D – Xô Dengue”, realizado nas Escolas Municipais, em 1º de abril, com crianças do 1º ao 5º ano, quando agentes de saúde explicaram os meios mais eficientes de combate à dengue, principalmente como evitar água parada nas residências.

Em paralelo os professores trabalharam ações preventivas contra a dengue com as turmas. Foram apresentadas plantas repelentes naturais como manjericão (branco ou roxo), melissa, capim citronela, capim limão, alecrim, andiroba, cravo da índia, as quais foram plantadas em um vaso para ficar na sala de aula.

Agentes Mirins

Ainda como parte das ações do Dia D – Xô Dengue, foi promovido concurso do melhor vídeo  sobre como combater a dengue, para os alunos do 1º ao 5º. Receberam medalha e certificados de Agentes Mirim Contra a Dengue os seguintes alunos e escolas:

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Escola Aluno Série EMEF Amola Flecha Brenda Maria Carvalho 3º EMEB General Osório João Bento Ribeiro Padilha 3º EMEB Avencal do Saltinho Felipe Marciniak Altmann 3º CEMMA Isadora Lais Moura 5º EMEF Campo da Lança Lia Gabriela dos Santos 3º EMEB Augusta Vitória Henrique Matioski 1º EMEB Mario de Oliveira Goeldner Luiz Felipe Ribeiro Sipra 1º

O Executivo Municipal agradeceu e parabenizou os alunos, pais, professores e equipe da saúde, pelo desenvolvimento dos trabalhos junto às escolas e recomendou aos novos “agentes mirins contra a dengue”, que continuem disseminando os conhecimentos para os colegas e familiares, para que Mafra possa combater essa doença, que pode ser fatal.

Gerente de Vigilância em Saúde, Josilene Aparecida Linkoski Dransfeld destacou o excelente trabalho realizado pelos professores e diretores das escolas da rede municipal de Mafra e agradeceu a colaboração recebida nessa campanha de combate à dengue. Falou da importância do trabalho realizado com as crianças, uma vez que elas serão disseminadoras  – nas suas casas e junto aos seus amigos e familiares – das formas de combater o mosquito da dengue.