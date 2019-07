Mafra prepara o concurso da rainha e princesas da 2ª Festa das Etnias

Falta pouco para o concurso que vai escolher a Rainha e Princesas da 2ª Festa das Etnias, em comemoração os 102 anos de Mafra. As inscrições serão abertas ainda este mês, em data a ser previamente divulgada, e a escolha será no mês de agosto.

Poderão participar do concurso candidatas com idade entre 16 a 26 anos (até a data da inscrição), que sejam solteiras, sem filhos ou que não estejam grávidas. As candidatas ainda devem residir no município por um período de, no mínimo, 1 ano antes da realização do concurso.

No momento da inscrição as candidatas interessadas deverão apresentar a ficha de inscrição devidamente preenchida e o termo de compromisso assinado (que estarão disponíveis, assim que abrirem as inscrições, no site www.mafra.sc.gov.br e no local de inscrição), fotocópia de RG e CPF, fotocópia do comprovante de residência ou outro documento que comprove no mínimo 1 ano de residência no município, autorização dos pais ou responsáveis caso candidata seja menor de 18 anos, autenticado em Cartório, e uma foto (corpo inteiro) que ficará no arquivo do Concurso.

As candidatas serão avaliadas pelos critérios de simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela, capacidade de comunicação e torcida organizada.