Mafra realizará mais uma campanha para coleta de embalagens de agrotóxicos em localidades do interior

A Prefeitura Municipal de Mafra, por meio da secretaria de Agricultura e Interior vai realizar de 26 a 29 de julho a campanha de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos em diversas localidades do interior de Mafra.

As embalagens vazias devem ser lavadas e devolvidas em cumprimento à Lei Federal nº. 9974/00. “Serão recolhidos todos os tipos de embalagens, independente do tamanho ou cultura utilizada”, explicou o secretário da pasta, Leonardo Navarro Cotrim. Ele destaca ainda que o objetivo desta ação é facilitar a devolução correta das embalagens vazias de agrotóxicos pelos produtores rurais e, assim, reduzir riscos de contaminação dos cursos de água do município.

Descarte

Para participar e devolver suas embalagens, o produtor terá apenas que levar suas embalagens, independente do tamanho, até os pontos de coleta indicados, portados de documentos pessoais. Os produtores devem ficar atentos às regras para descarte:

– Embalagens rígidas devem estar tríplice lavadas, destampadas e inutilizadas. (Embalagens sem lavar, com resto de produto ou água em seu interior serão devolvidas);

– Embalagens flexíveis em sacos separados;

– Tampas em saco separado;

– Caixas de papelão desmontadas, empilhadas e amarradas.

Obs.: embalagens fora do padrão serão devolvidas conforme legislação vigente.

Pontos de coletas

Os pontos de coleta serão os salões das igrejas das comunidades de: Saltinho do Canivete, Avencal do Saltinho, Augusta Vitória, Bela Vista do Sul, Campina Konkel, Butiá dos Tabordas, General Brito, Ribeirãozinho, São Lourenço, Butiá do Lageado, Butiá dos Carvalhos, Bituvinha, Rio da Areia de Baixo, Avencal de Cima, Avencal do Meio, Vila Ruthes e no estacionamento da Churrascaria Skiba.

As embalagens serão levadas para a Acodeplan – Associação dos Comerciantes de Defensivos do Planalto Norte, para destinação final ambientalmente adequada, conforme a lei vigente.

Calendário e Roteiro de Coleta de embalagens vazias de agrotóxicos