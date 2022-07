Mafra realizará o 1º Torneio Interno Municipal de Padel

Público está convidado a prestigiar este esporte que vem conquistando adeptos em RioMafra e região

Com 70 duplas de Rio Negro e Mafra inscritas, acontece nesta sexta-feira (15), sábado (16) e domingo (17), o 1º Torneio Interno de Padel, na cancha do RioMafra Padel que fica na R. Pereira Oliveira, 644 – Centro de Mafra. De acordo com o diretor do Departamento Municipal de Esportes de Mafra (DME), Carlos Roberto da Silva, o objetivo deste torneio “é fortalecer a prática da modalidade no município e também apresentar o esporte para quem não o conhece”.

Dinâmica

As 70 duplas estão divididas em seis categorias: A,B e C – Masculino; e A,B e C – Feminino. O torneio inicia-se às 16 horas do dia 15 de julho e o encerramento é às 17 horas do dia 17, domingo. Serão premiados os primeiros, segundos e terceiros colocados em cada modalidade com troféu.

O 1º Torneio Interno de Padel é uma parceria entre a Prefeitura de Mafra/DME e o RioMafra Padel.

Serviço:

1º Torneio Interno Municipal de Padel

Quando: de 15 a 17 de julho

Onde: cancha do RioMafra Padel – R. Pereira Oliveira, 644 – Centro de Mafra

Entrada: gratuita.