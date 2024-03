Mafra realizou 1º Encontro de Escritoras para celebrar mês da mulher

Compartilhar no Facebook

Mulheres de Mafra e Rio Negro reuniram-se na tarde de quarta-feira, 13, na Biblioteca Pública Municipal “Profª Alzira Maria do Valle”, no 1º Encontro de Escritoras de Mafra, uma ação promovida pelo Departamento de Cultura, como parte das celebrações do mês da mulher e que teve por objetivo incentivar e dar visibilidade às mulheres na literatura.

As escritoras, de vários gêneros literários, participaram de roda de conversas, quando expuseram às demais e ao público presente, como desenvolveram o amor pela literatura e como vêm aperfeiçoando essa arte. Na ocasião elas também puderam divulgar as próprias produções literárias com os participantes e ainda trocar experiências que realmente deram certo.

Na abertura do evento, os representantes do Executivo mafrense destacaram a importância da mulher na sociedade e enfatizaram que esses encontros são de fundamental importância para o incentivo à leitura e à produção literária, bem como para promover uma maior aproximação das mulheres escritoras de Mafra e Rio Negro, fortalecendo assim o elo entre elas e a arte nata em cada uma.

OBAX

Antes da roda de conversas, o público presente e as escritoras prestigiaram a contação de histórias feita pela professora e escritora Morjana Pereira Alves, que apresentou a história do livro Obax, de uma menina sensível, mas de poucos amigos. Obax é uma palavra africana que significa “flor” e surgiu de pesquisas do autor, André Neves, sobre a África.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na sequência, o encontro foi se desenvolvendo com as escritoras posicionadas à frente para um momento de descontração e de troca de experiências, sendo mediado pela livreira Patrícia Finamori Kochinski.