Na tarde desta segunda-feira, 07, o prefeito Emerson Maas recebeu em seu gabinete a visita do vereador Valdecir Antônio Munhoz, que veio repassar uma emenda parlamentar do deputado federal Carlos Chiodini à prefeitura. A emenda, no valor de R$ 300 mil é fruto de um pedido do próprio vereador ao parlamentar. Este valor deverá ser destinado à saúde municipal.

O prefeito agradeceu o vereador e ao deputado pelos recursos destinados ao município, visando à manutenção da saúde dos cidadãos.