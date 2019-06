Mafra registrou 21.378 participações no Dia do Desafio 2019

O Departamento Municipal de Esportes (DME) agradece a todos pela expressiva participação no dia do desafio realizado no último dia 29 de maio. Segundo o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Rafael Cavalheiro “foi um dia intenso de atividades físicas e o nosso município registrou 21.378 práticas esportivas durante todo o dia. O DME agradece a todas as escolas, academias, empresas e comércios que nos ajudaram a alcançar este número”.

RESULTADO DA DISPUTA

O resultado da disputa infelizmente não foi positivo, a cidade cubana de Vertientes registrou 33.518 participações (65% da população) e Mafra ficou atrás com apenas 38% de participação local.

PRATIQUE ATIVIDADE FÍSICA

Segundo a Organização Mundial da Saúde – OMS, os benefícios de praticar atividade física vão muito além de manter ou perder peso. Entre as vantagens para a saúde estão a redução do risco de hipertensão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, diabetes, câncer de mama e de cólon, depressão e quedas em geral. Além disso, a atividade física fortalece ossos e músculos, reduz ansiedade e estresse e melhora a disposição e estimula o convívio social.

A OMS também recomenda que cada pessoa realize 150 minutos semanais de atividade física leve ou moderada (cerca de 20 minutos por dia) ou, pelo menos, 75 minutos de atividade física de maior intensidade por semana (cerca de 10 minutos por dia).