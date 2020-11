Mafra representada no lançamento da Escola Internacional de Sucessão Empresarial

Como dar longevidade para as empresas familiares? Dados apresentados pela Fundação Empreender apontam que apenas 12% das empresas familiares sobrevivem uma geração e outras 1,5% até a quarta geração.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Com base nestes dados e com o intuito de auxiliar as empresas, na última quinta-feira (29), a ACI de Mafra participou do Lançamento da Escola Internacional de Sucessão Empresarial. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, por meio da Fundação Empreender.

É fato que empresas de controle familiar enfrentam desafios peculiares e mais complexos que empresas não familiares. Pesquisas revelam que 65% das empresas que desaparecem no mundo tem como causas principais conflitos sucessórios, pessoais e financeiros.

Desta forma, o objetivo do programa é preparar os participantes (acionistas, sucessores e fundadores de empresas familiares) para exercerem com excelência às demandas relativas à esta sucessão.

O programa tem nível internacional e contará com professores brasileiros e de outros países.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A ACI de Mafra reitera a importância de estar preparado para os problemas sucessórios e mudanças do setor.