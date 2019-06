Mafra sediou a 1ª reunião pedagógica de 2019 do Projeto Escola

Compartilhar no Facebook

O município de Mafra sediou na última semana, no Hotel Susin, o projeto Escola Arteris “Educar para Humanizar o Trânsito” e o Projeto “Viva o Meio Ambiente Artersis – Aprenda, Proteja, Viva”, recebendo representantes de escolas pública dos municípios lindeiros à BR 116, administrada pela Autopista Planalto Sul.

De Mafra, participam dos projetos sete escolas da rede municipal de ensino, envolvendo cerca de 2000 alunos. As unidades são: CEIM Comecinho de Vida, CEM Beija Flor, EMEB Avencal São Sebastião, EMEB Bituvinha, EMEB Evaldo Steidel, EMEF Mario de Oliveira Goeldner e Escola Agrícola Prefeito José Schultz Filho.

O tema deste ano será “Sustentabilidade no Centro da Estratégia” e, no dia da reunião, as escolas receberam material didático para trabalhar em sala de aula.

Os programas em questão fazem parte das atividades de responsabilidade social do Grupo Arteris e buscam promover a humanização no trânsito e a conscientização ambiental por meio da educação de jovens e adultos de escolas das redes públicas de ensino dos municípios vizinhos à rodovia administradas pela Autopista Planalto Sul.