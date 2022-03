Mafra terá a comemoração mais esperada de todos os tempos!

Compartilhar no Facebook

O Espaço Alamos no Alto de Mafra receberá no dia 03 de abril a atração mais esperada de todos os tempos, que ao longo destes últimos 50 anos embalou, empolgou e com certeza marcou gerações. Fruto de um trabalho árduo, muita estrada e a certeza de onde quer que passam, deixam suas mensagens em canções brilhantes e muitos amigos.

Nada melhor que o tempo a história e belas canções desta grande família que virá comemorar em Mafra esta data tão marcante.

Está curioso para saber quem são? Em breve aqui estaremos trazendo todas as informações.. Aguardem!

Realização: Pires Produções 25 anos e Espaço Alamos 2 anos

Mega Bakery e FR Distribuidora, Rádio Difusora Rio Negro, Restaurante Willner, Diário de Riomafra, Sicoob Credinorte, ZAZ Pizzaria, Bar do Willner, Rede Nova de Comunicação, Arten Contabilidade, Auto Posto Susin, Werner Alimentos, Nobre Ofício, INOVE TINTAS Mafra e Rio Negro, Click Riomafra, Wisan Calçados, Hotel Emacite e Restaurante Vitorino.