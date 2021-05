Mafra terá novo CRAS

Compartilhar no Facebook

Uma das ações conclusivas do prefeito Emerson Maas em Florianópolis na última semana, foi o acordo entre o governo do estado e Prefeitura para construção de um novo CRAS e um projeto de construção de casas populares.

Os CRAS são a porta de entrada das pessoas em situação de vulnerabilidade para acessar serviços, programas e projetos sócio assistenciais com atendimento psicossocial preventivo para indivíduos e famílias.

“A proximidade entre o governo do estado e a Prefeitura colabora para a concretização de ações que vislumbramos para Mafra. O crescimento econômico da cidade depende do fortalecimento de ações e do trabalho de cada secretaria municipal, que tem o dever de prestar contas ao cidadão”, declarou o prefeito.