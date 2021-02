Mafra terá o Museu Ferroviário

Compartilhar no Facebook

A revitalização de toda a aérea da antiga Estação Ferroviária de Mafra está nos planos de gestão do Prefeito Emerson Maas. A fim de dar início a esse propósito, será implantado em uma das salas do imóvel o Museu Ferroviário. Este espaço irá abrigar mobiliário e peças que colaboram para o resgate histórico da memória ferroviária de Mafra.

A diretoria de turismo da Prefeitura de Mafra convida ferroviários, ex-ferroviários, professores, historiadores ou quem aprecia a história da ferrovia e quer colaborar com a composição do acervo (informações e material) que procure a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Governo, Turismo e Cidadania que fica na Rua José Boiteux, 41. Telefone: (47) 3643-7742. O museu será um espaço para visitação no qual o turista ou visitante local poderá conhecer a história de Mafra através dos trilhos que cruzam o município.