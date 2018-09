Mafra terá possível lentidão no trânsito na tarde da quinta-feira (27)

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM) comunica aos motoristas que no dia 27 de setembro, quinta-feira, estará auxiliando a carreata de sensibilização e orientação sobre Doação de Órgãos, promovida pelo Hospital São Vicente de Paulo (HSVP).

A carreata será realizada na próxima quinta-feira às 14h15, com saída em frente ao Santuário Nossa Senhora Aparecida de Mafra, passando pelas ruas do centro de Mafra, bairro Vila Nova e centro de Rio Negro.

Portanto, trânsito lento no centro de Mafra e bairro Vila Nova, dia 27 de setembro (quinta-feira) a partir das 14h15. Diante disso, o DETRAMM pede aos motoristas que escolham vias alternativas e agradece a compreensão de todos.

Serviço:

O DETRAMM fica na sede administrativa da Prefeitura de Mafra – Avenida Prefeito Frederico Heyse, 1386 – Alto de Mafra. Telefone: 47 3641-4066.