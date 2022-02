Mafra terá simulado de acidentes com produtos perigosos na BR-116

A Defesa Civil de Mafra alerta a população que devido à realização de um simulado de acidentes com produtos perigosos, no dia 17 de fevereiro (quinta-feira), das 8 às 14h, a BR-116 será interditada na altura do Km 9, nas imediações do Posto Mallon.

Todo o trânsito no local será desviado para as marginais, o que ocasionará certa lentidão no fluxo de veículos na BR, sem, contudo, haver interrupção do tráfego.

Dessa forma, a Defesa Civil solicita às pessoas que precisarem utilizar dessa via no dia do simulado, que busquem caminhos ou horários alternativos, evitando os possíveis congestionamentos. A preocupação quanto ao simulado visa a segurança da população mafrense e de todos os usuários da via.

O simulado de acidente envolvendo produtos perigosos “tem a finalidade de aperfeiçoar as ações de enfrentamento em situações de tal natureza e melhorar o tempo de resposta, o que resultará em êxito na salvaguarda de vidas, patrimônios público e privado, bem como do meio ambiente”, explicou o coordenador regional de Defesa Civil de Canoinhas, Clodoaldo Ribas dos Santos, órgão executor do evento, que terá parcerias de diversos outros órgãos.