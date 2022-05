Mafrenses conquistam 5 medalhas no Campeonato Sul Brasileiro de Badminton

Aconteceu nos dia 20 a 22 de maio em Foz do Igua̤u-PR o Campeonato Sul Brasileiro de Badminton, evento organizado pela Federa̤̣o Paranaense (BFP), com o apoio da Federa̤̣o Ga̼cha de Badminton (FGB) e da Federa̤̣o Catarinense de Badminton РFCBd, al̩m da Confedera̤̣o Brasileira de Badminton (CBBd). Reunindo 182 atletas dos tr̻s estados em 40 jogos disputados nas categorias Principal, Jovens, acima de 35, 42 e 50 anos.

Representando Mafra os atletas Lucas Arten e Davi Arten conquistaram 5 medalhas.

O evento valeu vaga para a Etapa do Circuito Nacional TOP 16 que será realizado na cidade de Teresina-PI no mês de setembro, os campeões tem a vaga garantida, Lucas e Davi garantiram suas vagas, Lucas foi campeão na Dupla Mista Sub 19 e Davi campeão na Simples Masculina Sub 15 e Dupla Mista Sub 15.

“Foi incrível chegar a 3 finais num mesmo campeonato, estou muito feliz com essa conquista, tudo é fruto de muito trabalho, treinos e muita dedicação, queria muito ter conquistado os 3 ouros, vou treinar mais quem sabe na próxima eu consigo”, diz Davi.

Confira os resultados:

Davi Arten

1ºlugar – Simples Masculino Sub 15

1º lugar – Dupla Mista Sub 15

2º lugar – Duplas Masculina Sub 15

Lucas Arten

1º lugar – Dupla Mista Sub 19

2º lugar – Dupla Masculina Sub 19

Apoios

As próximas competições serão a II Etapa Estadual em Joaçaba/SC, a III Etapa Nacional na cidade de Curitiba/PR e as etapas do Jesc no mês de Junho.

Os atletas agradecem o apoio principalmente de seus pais, a Prefeitura Municipal de Mafra, seus patrocinadores, ao clube Abam e todos que de uma forma ou outra colaboraram com eles.