Mágico Felipe Sauer ensina a fazer grandes mágicas através de live

Na noite desta sexta-feira (25), o mágico mafrense Felipe Sauer realizou uma live no Facebook e no Youtube ensinando o público a fazer grandes mágicas com materiais alternativos. Clique aqui para assistir ao vídeo. A oficina de mágica faz parte da programação do evento Conexão Mágica, que segue até domingo.

O evento Conexão Mágica pode ser assistido através das redes sociais:

Confira a programação:

24/09 às 19h – Show de mágicas infantil

25/09 às 19h – Oficina de mágicas

26/09 às 16h – Bate-papo sobre arte com Fernanda Valério

27/09 às 16h – Espetáculo de mágicas

A classificação indicativa do filme é Livre.

Show de mágicas infantil: pensado na infância e no lúdico, o Show de Mágicas Infantil busca resgatar as memórias das crianças, através de mágicas visuais e interativas.

Oficina de mágicas: destinada aos pais, professores e a todos que venham a se interessar em aprender e desenvolver números de mágicas com materiais alternativos.

Bate-papo: Felipe Sauer e Fernanda Valério contam suas histórias no mundo das artes. Através de uma conversa pra lá de gostosa, mostrarão caminhos para iniciar no meio artístico.

Espetáculo de mágicas: Destinado ao público adulto, Sauer apresenta números de mágicas para estimular o desenvolvimento da capacidade do cérebro.

Felipe Sauer é um jovem mafrense conhecido nacionalmente por atuar com mágicas na TV e também por se apresentar como bailarino em diversos locais renomados, inclusive no Canadá.