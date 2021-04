Mais 600 doses de vacina contra a Covid-19 chegam em Mafra

Compartilhar no Facebook

Região recebeu 3770 doses no total. Distribuição para os municípios ocorreu nesta quinta-feira. Ao todo foram distribuídas 234.750 doses no estado

Santa Catarina recebeu na manhã desta quinta-feira (8) um novo lote de vacinas contra a Covid-19, ao todo o estado recebeu 144.700 doses. As novas doses se juntam as 90.050 estocadas desde o dia 1º.

A distribuição do total de 234.750 doses das vacinas aos municípios iniciou ainda na tarde de quinta-feira.

Do total de vacinas distribuídas 93.750 doses são da AstraZeneca/FioCruz. Destas doses, 76.725 serão usadas na primeira aplicação em idosos de 64 a 69 anos e nos profissionais das forças de segurança, 17.025 ficarão reservadas nas gerências regionais para aplicação do reforço em trabalhadores da saúde.

As outras 141 mil doses são da vacina Sinovac, produzida pelo Instituto Butantan, e, serão distribuídas para a aplicação do reforço em idosos e trabalhadores de saúde.

As doses serão aplicadas a partir desta segunda-feira (12).

Para região do Planalto Norte foram destinadas 3.770 doses. São Bento do Sul foi o que mais recebeu doses, 835. Mafra veio logo em seguida com 600 doses, seguida das cidades de Canoinhas (560), Rio Negrinho (385) e Porto União (380).

Veja quantas doses cada cidade da região recebeu:

São Bento do Sul – 835;

Mafra – 600;

Canoinhas – 560;

Rio Negrinho – 385;

Porto União – 380;

Itaiópolis – 195;

Papanduva – 195;

Três Barras – 170;

Campo Alegre – 145;

Irineópolis – 90;

Major Vieira – 80;

Monte Castelo – 80;

Bela Vista do Toldo – 55.