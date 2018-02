Mais de cem famílias em Bela Vista do Sul receberão água tratada

Compartilhar no Facebook

Na última quarta-feira, 08 de fevereiro, a CASAN informou que iniciou a construção da rede e booster (pressurizador de redes de água) por oito quilômetros, para levar água tratada para mais de 100 famílias.

Desde outubro de 2017, o poço artesiano da comunidade apresentou problemas com a diminuição da vazão e a água não apresentava condições para ser distribuída. Para solucionar o problema, a Casan – em caráter emergencial – liberou a perfuração de um novo poço, o qual teve a vazão de produção abaixo do esperado. Então, desde dezembro, o distrito é abastecido diariamente com caminhão pipa da Casan.

O chefe da agência da Casan de Mafra, Honório Fragoso, explicou que diante das dificuldades encontradas e devido aos pedidos dos moradores, a Casan irá levar água tratada por meio da rede e booster que serão instalados na continuação da rua Anastácio Knopka, São Lourenço até o entroncamento com a rede existente próximo ao cemitério do Butiá.

Atualmente, o distrito possui 104 ligações para receber o abastecimento de água da Casan. Segundo Fragoso, com a mudança da forma de abastecimento, o número de ligações deve aumentar significativamente para aquela região.

Para realizar a obra, a Casan está investimento mais de R$120 mil. A etapa da melhoria mais demorada é a instalação dos oito quilômetros de tubulação, que já foram iniciados e deverá demorar cerca de um mês.

Os vereadores Adilson Sabatke (PP) e Cirineu Corrêa Cardoso (PDT) solicitaram à Companhia Catarinense de Água e Saneamento (Casan) esclarecimentos e melhorias para o abastecimento do distrito de Bela Vista do Sul em Mafra, acompanharam os serviços da companhia durante a semana.

Os edis afirmaram que o trabalho em conjunto resultou nesse benefício para o distrito de Bela Vista do Sul. Para os legisladores, a nova forma de abastecimento irá melhorar a qualidade de vida da localidade.