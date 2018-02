Mais de cinco mil alunos voltam às aulas em Mafra

Compartilhar no Facebook

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O ano letivo de 2018 começou na última quinta-feira (15) nas escolas da rede municipal de ensino de Mafra. A Secretaria Municipal de Educação informou que são cerca de 5.650 alunos, do berçário ao 9º ano, distribuídos em 29 escolas, contando com apoio, atenção e orientação de 33 gestores (gestores adjuntos) e em torno de 570 professores e funcionários.

A boa notícia dada pela educação é a de que, graças a diversas reorganizações feitas nas escolas, especialmente com a municipalização da Mário de Oliveira Goeldner, que recebeu alunos do ensino fundamental, conseguiu-se abrir um maior numero de vagas para a educação infantil – do berçário ao jardim. Dessa forma a Secretaria deu a notícia esperada por muitas famílias, de que ainda há vagas para a educação infantil em algumas escolas. Os pais interessados devem procurar o setor específico na própria secretaria para preencher o cadastro.

A Secretária de Educação, Estela Maris Bergamini Machado repassou o desejo do prefeito Wellington Bielecki de que seja um ano de muito aprendizado para toda comunidade escolar – pais, alunos, professores, funcionários e familiares em geral. Ela disse esperar que o trabalho em parceria, como sempre acontece, possa ser novamente executado sempre visando o melhor para os alunos mafrenses.

Os primeiros dias ainda estão sendo de adaptação, principalmente para os alunos novos na educação infantil. “Nossos professores estão preparados e capacitados para dedicar total atenção às crianças, ajudando para que a adaptação aconteça da forma mais tranquila possível”, declarou.

A Secretaria Municipal de Educação fica localizada na Avenida Coronel Severiano Maia, nº 441. Telefones para contato (47) 3642-0958, 3645-0735 e 3642-7238.