Mantida parceria entre Educação de Mafra e Igreja Assembleia de Deus nos cursos de Libras

Pelo segundo ano consecutivo será mantida a parceria estabelecida entre a Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura, com a Igreja Assembleia de Deus, para realização do curso de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para a comunidade em geral e congregados da igreja. O projeto de parceria prevê ainda a ampliação do curso com o módulo intermediário, dando continuidade na formação.

As aulas acontecerão a partir de março, no CEMMA, e as inscrições para os cursos LIBRAS – básico e Intermediário – já estão abertas e encerram no dia 15 de fevereiro. Tem custo mensal de R$ 50,00 apenas para pagamento do material didático e a duração é de 120 horas. Podem ser feitas, das 9h às 12h, na secretaria da escola, na rua Marechal Deodoro da Fonseca, 347. O curso foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação e os alunos receberão certificação da Secretaria Municipal de Educação.

INTEGRAÇÃO EM SOCIEDADE

O curso tem por objetivo possibilitar acesso à comunicação, informação e à educação à pessoa surda ou com deficiência auditiva. O acolhimento e a integração em sociedade é outra meta do projeto, bem como promover a reflexão sobre a questão da inclusão e das oportunidades às pessoas surdas ou com deficiência auditiva, ante a premissa de que todos têm os mesmos direitos para o pleno exercício da cidadania.

A iniciativa do curso partiu da Igreja, que deseja se aprimorar no que diz respeito à inclusão. No ano passado, o projeto foi apresentado à Secretaria de Educação, que também tem buscado atuar na forma de proporcionar a inclusão, trabalhando atualmente com 120 alunos com necessidades especiais diversas, inseridos no ensino regular municipal. A parceria saiu do papel e já está frutificando.

Informações pelos telefones (47) 3642-1754 e 9 9978-1125.