Maternidade de Mafra sob nova direção

A canoinhense Cíntia Aguiar foi secretária de Assistência Social de Canoinhas e vai dirigir maternidade Catarina Kuss, de Mafra

A ex-secretária de Assistência Social de Canoinhas durante o primeiro mandato de Beto Passos (PSD), Cíntia Aguiar, irmã do ex-deputado estadual Antonio Aguiar, vai dirigir a Maternidade Catarina Kuss, de Mafra, referência regional em atendimento neonatal.

Cintia foi nomeada na quinta-feira 24. A indicação é do deputado estadual Fernando Krelling (MDB), amigo do ex-deputado Aguiar (Canoinhas). A influência de Aguiar com Fernando, por sinal, vai além, sendo que um dos assessores mais próximos do canoinhense hoje trabalha com Fernando.

A indicação de Cíntia, mostra que Aguiar, mesmo sem cargo tem poder de fogo na política estadual.

Em 47 anos de serviços prestados à população de Mafra e região, a Maternidade Catarina Kuss auxiliou em aproximadamente 53 mil nascimentos.

