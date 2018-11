Matrículas abertas no Barão de Antonina de Mafra

O Barão apresenta aos interessados vagas nas três séries do ensino médio, no matutino, vespertino e noturno

A EEB Barão de Antonina de Mafra está com suas matrículas abertas para novos alunos, no período de 19 a 23 de novembro de 2018.

O Barão apresenta um grande diferencial de qualidade tanto no ensino, como também, na cultura e no esporte.

Na cultura, vários são os projetos e programas que estão sendo desenvolvidos ao longo do ano, tais como, gincana cultural banda marcial, música e dança, noite da poesia, show de talentos, festa junina, viagens de estudo e outras atividades que contribuem para a formação integral dos alunos.

O investimento em esportes é enorme e os alunos participam de treinamentos em diferentes modalidades, oficinas de ginástica e esportes em geral, convênios de escolinhas com a Prefeitura de Mafra, torneios de tênis de mesa, vôlei, futsal e participação em jogos locais e regionais.

Em relação à infraestrutura, o colégio conta com uma das melhores da região. Para o ensino conta com salas adequadas e arejadas, laboratórios completos de biologia, química e informática, onde são desenvolvidas várias pesquisas e experiências, possibilitando à participação em feiras e olimpíadas. Na área da cultura conta com teatro, salas de música e dança e salas ambientes. No esporte conta com um complexo esportivo composto de várias quadras abertas e dois ginásios de esportes, um deles sendo o Ginásio de Esportes Wilson Buch, considerado o melhor ginásio da cidade.

O Barão apresenta aos interessados vagas nas três séries do ensino médio, no matutino, vespertino e noturno. Apresenta vagas também para o curso magistério no período da noite.

Para matrículas, entrar em contato pelos fones (47) 3647-0458 e 3647-0459.