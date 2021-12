Medalhistas de prata no Badminton apresentam resultados ao Prefeito Maas

Compartilhar no Facebook

O Prefeito Emerson Maas recebeu nesta semana, os atletas mafrenses Lucas Arten e Davi Arten, que disputaram o Sul Americano de Badminton – SULAM, realizado em Joinville, jogando pela Seleção Brasileira. No SULAM eles conquistaram medalha de prata, nas  Categorias Dupla Masculina Sub 17 e Simples Sub 13.

Eles vieram apresentar ao Prefeito as conquistas obtidas e agradecer o apoio que o município tem dado ao esporte. Emerson Maas agradeceu o empenho e as vitórias obtidas pela dupla, “que muito bem representaram o Brasil e o município de Mafra”. “Parabéns e obrigada Lucas e Davi pelo título de campeões sul americanos de Badminton e por levarem o nome de Mafra de forma tão positiva”.

Lucas e Davi vêm se destacando há anos na prática do Badminton. Somente em 2021, a trajetória foi de inúmeras vitórias, conforme resultados abaixo:

Resultado Seletiva Estadual da Gymnasíade Escolar em Ibirama/SC

Lucas conquistou a vaga para a etapa nacional que aconteceria em Sergipe, mas  foi cancelada devido a pandemia.

Resultado I Etapa Estadual em Joaçaba – Agosto/2021

Davi 1º lugar – Categoria Simples Sub 13

Resultado I Torneio Seleções do Sul – Florianópolis/SC – Outubro/2021

Davi campeão na categoria Sub 14 pela Seleção de Santa Catarina

Lucas Vice-campeão categoria principal pela Seleção de Santa Catarina

Resultado Jesc  em Florianópolis – Outubro/2021

Davi – 2º lugar – Categoria Simples 12 a 14 anos, obtendo a classificação para o Jeb’s no Rio de janeiro/RJ

Resultado Jeb’s no Rio de Janeiro/RJ

Sendo a primeira participação neste evento, Davi chegou até as oitavas de finais nas 3 categorias, Simples, Dupla Masculina e Dupla Mista.

Resultado Olesc – Caçador/SC – Novembro/2021

Lucas – 3º lugar – Categoria Simples Masculino

Resultado I Etapa Nacional Interclubes em Aracaju/SE – Novembro/2021

Davi – 2º lugar – Categoria Simples Masculina Sub 13

3º lugar – Categoria Dupla Masculina Sub 13

Lucas – 3º lugar – Categoria Simples Masculino Sub 17

Convocação/classificação pela Seleção Brasileira de Badminton para jogar o Sulam (Sul Americano de Badminton) a ser realizado em Joinville/SC no mês de Novembro/Dezembro nas categorias:

Lucas – Simples Masculino Sub 17

Lucas – Dupla Masculina Sub 17

Davi – Simples Masculina Sub 13

Davi – Dupla Masculina Sub 13

Davi – Dupla Mista Sub 13Â



Resultado Festival Municipal em Mafra/SC

Davi – Campeão na Categoria 13 a 14 anos

Lucas – Campeão na Categoria 15 a 16 anos



Resultado Campeonato Sul Americano em Joinville/SC

Davi – 2º lugar – Categoria Simples Sub 13

Lucas – 2º lugar – Categoria Dupla Masculina Sub 17

Para encerrar o ano, participam da II Etapa Estadual de Badminton em Blumenau/SC nos dias 11 Ã 12 de Dezembro.