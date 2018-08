Monumento é inaugurado em Mafra em homenagem ao Dia do Maçom

O monumento apresenta o esquadro e o compasso entrelaçados, que traz a simbologia à materialidade e à espiritualidade, representando a retidão do homem que em linhas gerais significa a prevalência do espírito sobre a matéria, ou seja, o aperfeiçoamento do homem

Nesta segunda-feira (20), foi comemorado o Dia do Maçom, e a Loja Maçônica Hiram aproveitou a data para inaugurar, no km 1 da BR-116, trevo de acesso a cidade (trevo da Dirmave), um monumento em homenagem aos 100 anos de Mafra e para celebrar os 21 anos de fundação da loja.

O monumento apresenta o esquadro e o compasso entrelaçados, que traz a simbologia à materialidade e à espiritualidade, representando a retidão do homem que em linhas gerais significa a prevalência do espírito sobre a matéria, ou seja, o aperfeiçoamento do homem.

A construção do monumento, que é o único da maçonaria em toda a extensão da BR-116 em Santa Catarina, contou com o apoio da Autopista Planalto Sul.

Estiveram presentes no evento autoridade civis, militares, maçons de Mafra e Rio Negro.

O grão mestre do Grande Oriente do Brasil de Santa Catarina (GOB/SC), Adalberto Aluízio Eyng, prestigiou o evento onde pontuou o trabalho desenvolvido pela maçonaria no Brasil, desde 1882, quando ela foi implantada no pais. Ele entregou o título de Mérito Maçônico Comunitário Catarinense a Loja Hiram, condecoração oferecida pelo GOB/SC pelos trabalhos desenvolvidos pela loja em prol da maçonaria.