Morador Alberto Hillebrandt dará nome ao Centro de Cultura do bairro Vila Nova

Os vereadores aprovaram na última sessão ordinária, realizada na terça-feira (05), o Projeto de Lei Nº18/18, de autoria do Poder Executivo, que homenageia a família Hillebrandt denominando o Centro de Cultura do bairro Vila Nova como Adolfo Hillebrandt.

O Centro de Cultura foi construído por meio de emendas parlamentares. Em 18 de maio, foi sancionada a Lei Nº 4.329 que autorizou a cessão de uso do imóvel a Associação Comunitária Vilanovense, tendo em vista que a propriedade pertence ao município de Mafra. Esta sessão de uso foi amplamente debatida com os membros da associação que reivindicavam um espaço para atividades culturais e de lazer no bairro.

O imóvel cedido pela Prefeitura à Associação possui 4.526,00 m². De acordo com a lei, a conservação do mesmo ficará sob os cuidados da cessionária, que deverá se responsabilizar pela manutenção integral do bem. A concessão ficará em vigor pelo prazo de cinco anos, contados a partir da data da publicação desta lei.

Para nomear o Centro de Cultura, o prefeito, Wellington Bielecki, afirmou que foi analisado o histórico da vida de Adolfo Hillebrandt. Assim, rapidamente, foi concluído que seria uma justa homenagem ao cidadão quanto a sua família. Para os vereadores mafrenses, o projeto de lei destaca a importância que Hillebrandt teve para comunidade vilanovense, pois o agricultor foi responsável pela doação do terreno onde está construída a sede do Centro de Cultura.

QUEM FOI ADOLFO HILLEBRANDT – BREVE HISTÓRICO

Adolfo Hillebrandt nasceu em 1º de agosto de 1913 em São Bento do Sul, onde trabalhou como agricultor e sapateiro. Em 1937, aos 24 anos, casou-se com Thereza Bayerl. Juntos tiveram três filhos. Em 1955, a família se mudou para Mafra. Na época comprou propriedade com 24.200 m² de terreno, situado na estrada Itaiópolis que mais tarde veio a ser nomeada como rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova. Adolfo continuou trabalhando na lavoura e também como pedreiro e carpinteiro na construção civil. Ajudou na construção antiga sede da rádio São José que ficava dentro do pátio do que atualmente é a Igreja Matriz São José. Foi atuante na igreja e também nas atividades realizadas na Sociedade Concórdia Vilanovense. Faleceu com 74 anos no dia 14 de julho de 1988 em Rio Negro/PR. Com o decorrer da sua vida pode deixar a todos o exemplo de um bom cidadão, que se preocupou com o bem comum, e que conseguiu contribuir com a comunidade com a doação do terreno onde atualmente está construída a sede do Centro Cultural do bairro Vila Nova.