Moradores de Bela Vista recebem esclarecimentos de obras de saneamento no distrito

Na última semana os moradores do distrito de Bela Vista, tiveram importante reunião com o dirigente da Casan (Companhia Catarinense de Água e Saneamento), Honório Fragosso. Também participou da reunião o vereador Cirineu Corrêa Cardoso (PDT).

O motivo do encontro, era levar esclarecimentos à comunidade sobre o investimento de mais de R$ 100 mil pela Casan, onde o chefe da companhia, levou os dados técnicos da obra para os moradores, tirando dúvidas e repassando dados técnicos da obra aos moradores, com relação ao abastecimento das caixas com o caminhão pipa, em que a água é tratada e própria para o consumo humano.

Durante o encontro, o vereador Cirineu afirmou que estão esperando o retorno da Seluma sobre a coleta de lixo no distrito. E o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) respondeu o ofício informando que há projetos para aquela região. No entanto, é necessário liberação de verba federal.

Segundo o edil, o primeiro passo foi dado. Agora, ele em conjunto com o vereador Adilson Sabatke (PP), que não pode comparecer à reunião, irão buscar formas de solucionar os problemas encontrados na comunidade.