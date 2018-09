Muitas atrações vão comemorar os 101 anos de Mafra

Show nacional com o cantor Daniel, com a dupla João Neto e Frederico, apresentações, shows com bandas locais, missa, cavalgada, praça de alimentação e food trucks fazem parte da Festa das Etnias 2018

Para comemorar os 101 anos do município, a Prefeitura de Mafra realiza nos dias 7, 8 e 9 de setembro a Festa das Etnias 2018. Este ano, haverá vários shows com bandas e duplas locais e atrações nacionais como o cantor Daniel e a dupla João Neto e Frederico. Durante os três dias de festa, o público poderá contar com Espaço Tropeiro, Jardim das Etnias e Palco Mundo, além de praça de alimentação (Feira da Família) e Food Trucks. Os shows são gratuitos e abertos à população.

ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO

Para garantir a segurança de motoristas e pedestres durante o período de realização da festa, a Prefeitura vai interditar o trânsito no entorno da praça Ferroviário Miguel Bielecki – local do evento. Das 13h30min do dia 06, até às 16h do dia 10 de setembro, impedindo o acesso à avenida cel. Severiano Maia. Este período será dedicado à montagem, realização da Festa das Etnias e desmontagem da estrutura. O Departamento de Trânsito do Município de Mafra (DETRAMM) pede aos motoristas que escolham vias alternativas e agradece a compreensão de todos.

ACESSO À RODOVIÁRIA E AO HOSPITAL

Para ter acesso ao terminal Rodoviário, o melhor percurso é pela Rua Ptolomeu Assis Brasil (proximidades da Igreja Ucraniana), e para o Hospital São Vicente de Paulo também pela Rua Ptolomeu Assis Brasil ou ainda pela Pioneiro Antônio Cordeiro de Oliveira.

07 DE SETEMBRO – SEXTA-FEIRA

– 14h – Abertura oficial da Festa das Etnias

Atividades na Praça

– 14h30min – Festival Cultural das Etnias (com apresentações das escolas e grupos folclóricos)

– Descarte do Bem de Mafra – recolhimento de recicláveis

– 16h – Apresentação do SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (IDOSOS)

– 16h30min- Shows com Bandas Locais

– 22h – Show com Nando e Léo

– 23h – Show com João Neto e Frederico

08 DE SETEMBRO – SÁBADO

– 10h – Solenidade Cívica do Aniversário de Mafra na Praça Miguel Bielecki

– 11h – Lançamento do Marco Fundamental do Parque do Passo – Esquina das ruas cap. João Braz e Alípio Siqueira, próximo ao Campo dos Bandeirantes

– 14h – Atividades na praça Miguel Bielecki – Descarte do Bem de Mafra – recolhimento de recicláveis

– 15h – Shows com Bandas Locais

– 21h – Dj Vander

– 22h – Show com Eddy & Janis

– Após – Atração Nacional – Show com Daniel

09 DE SETEMBRO – DOMINGO

– 10h – Missa Campeira

– 11h – Cavalgada das Etnias – inscrições no local com Ana Cláudia

– 13h – Almoço (exclusivo para os participantes da cavalgada)

– 14h – Show com Bandas Locais

– 18h – Show com Capital Tchê

– Após – Show com Os Serranos