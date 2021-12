Natal nos bairros de Mafra iniciou pela Praça do Passo

O fim de tarde de segunda-feira foi de alegria e emo├ž├úo para a comunidade do Passo, com a chegada do Papai Noel e as apresenta├ž├Áes de m├║sicas natalinas, feitas pelos alunos dos CEIM Sara Rosa Rodrigues e CEIM Comecinho de Vida ÔÇťNathan Alex RamosÔÇŁ.

As festividades nas pra├žas fazem parte do projeto Mafra mais Natal, do Executivo municipal, que visa promover a integra├ž├úo da comunidade nas comemora├ž├Áes natalinas. As a├ž├Áes se repetir├úo em todas as Pra├žas de Mafra, at├ę o dia 22 de dezembro.

Na Pra├ža do Passo a alegria da comunidade foi contagiante, com as apresenta├ž├Áes das crian├žas e a t├úo esperada chegada do papai Noel. O Prefeito Emerson Maas acompanhou a festa, destacando a import├óncia de levar o esp├şrito natalino aos bairros. ÔÇťQueremos que a comunidade participe tamb├ęm, pois quando a comunidade est├í presente tudo fica mais bonito, mais alegreÔÇŁ, declarou. Ele lembrou que o ano passado o Natal foi triste por n├úo se poder estar junto dos familiares e amigos. ÔÇťEsse ano tudo ser├í muito mais feliz e desejo que seja um ano diferente, afinal podemos nos considerar sobreviventesÔÇŁ, declarou.┬á Ele parabenizou a todos os envolvidos na decora├ž├úo da Pra├ža, como moradores, escolas, ESF, entidades locais e secretarias municipais.

Projetos para a Educa├ž├úo

Maas apresentou aos presentes os projetos j├í definidos e em fase de conclus├úo para o pr├│ximo ano para┬á a Educa├ž├úo de Mafra. ÔÇťEstamos investindo fortemente na Educa├ž├úo, porque ela n├úo pode esperarÔÇŁ, declarou.

O Prefeito desejou a todos um Feliz Natal e um ano novo de muita prosperidade. Na sequencia aconteceram as apresenta├ž├Áes de can├ž├Áes natalinas do CEIM Sara Rosa Rodrigues e CEIM Comecinho de Vida. ┬áPrograma├ž├úo completa no site da Prefeitura de Mafra no link https://www.mafra.sc.gov.br/noticias/ver/2021/12/pracas-de-mafra-terao-apresentacoes-natalinas

