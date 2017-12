Natal Solidário Valfértil é realizado em Mafra

No dia 23 foi realizada a ação Natal Solidário Valfértil. Aproximadamente 300 brinquedos foram arrecadados e mais de 50 kg de balas e doces, os quais foram distribuídos para crianças carentes de vários bairros da cidade de Mafra e também no CCI no bairro Vista Alegre, onde foram reunidas em conjunto com a Secretaria da Assistência Social de Mafra, famílias que são auxiliadas pela prefeitura.

A ação foi realizada em parceria com o Supermercado Avante Mix, Rede Veste 10, Polícia Militar (que apoiou com escolta), colaboradores da Valfértil Máquinas Agrícolas, amigos, clientes e parceiros da Valfértil de Mafra que não mediram esforços para que esta ação fosse possível.