Nesta quinta-feira tem Dia de Campo na Escola Agrícola de Mafra

Apresentar a Escola Agrícola Municipal “Prefeito José Schultz Filho”, localizada na fazenda do Potreiro, em Mafra para os alunos dos 5° e 6° anos das escolas municipais. Este é o principal objetivo do Dia de Campo que acontecerá amanhã, quinta-feira, dia 11 de novembro, das 8h30 às 16 horas. Neste dia as escolas municipais estarão visitando a agrícola e conhecendo os seus trabalhos desenvolvidos.

Escola mais próxima do aluno

Os alunos da escola agrícola estarão expondo os trabalhos e projetos desenvolvidos na unidade escolar. Este ano, respeitando a pandemia, o evento foi organizado priorizando as disciplinas das áreas técnicas, nas quais todos os professores da escola desenvolveram em conjunto as atividades durante o ano. Os projetos visam mostrar à comunidade o aprendizado dos alunos durante todo o ano dentro de cada disciplina técnica que são voltadas à área agrícola e agricultura familiar.

Os projetos serão apresentados pelos alunos dentro das disciplinas de práticas agrícolas que abordam horta escolar com verduras e plantas medicinais, diferentes tipos de pastagens, sistema de plantio, chocadeira, minhocário e outros.

Na disciplina de práticas gerenciais os alunos mostram o sistema de organização de propriedades. Já na de práticas de zootecnias serão abordados projetos que mostram os cuidados e manejo de animais como: carneiros, aves, coelhos, suínos e bovino leiteiro. E por fim, em práticas industriais os projetos abordados serão exemplificados por meio dos derivados do leite, massas, doces e geleias produzidas pelos alunos nas aulas práticas.

A escola também irá expor projetos de papel reciclado, xadrez e Agroplay. “Nosso objetivo com o dia de campo é mostrar a toda a população mafrense e rionegrense os trabalhos aqui desenvolvidos, e principalmente ofertar a toda a população um ensino diferenciado das outras escolas do município, voltado para área agrícola e para o município agrícola como o de Mafra”, explicou o diretor da escola, Jefferson José Bauer.

Um pouco de história

A Escola Agrícola Municipal Prefeito José Schultz Filho foi inaugurada no dia 03 de março de 1997, está localizada na Fazenda do Potreiro e atende alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, com pré-qualificação agrícola e agropecuária. Atualmente tem aproximadamente 170 alunos. Além das disciplinas da base curricular, desenvolve quatro disciplinas na área técnica como: Práticas Agrícolas, Práticas Industriais, Práticas Gerenciais e Zootecnia.