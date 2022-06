Nesta quinta-feira terá mutirão de vacinação contra Influenza na Vila Nova

A fim de intensificar a vacinação contra Influenza (gripe) até o fim da Campanha Nacional de Vacinação, a Secretaria de Saúde de Mafra, por meio da Atenção Primária à Saúde/ESF Vila Nova, realiza neste dia 02 de junho, das 8 às 12 horas e das 13 às 15h30, na Associação dos Moradores da Vila Nova, a vacinação contra Influenza.

O foco são os idosos com 60 anos ou mais e os demais públicos-alvo da segunda etapa que abrange crianças de 6 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; gestantes e puérperas; indígenas; professores; pessoas com comorbidades; pessoas com deficiência permanente; caminhoneiros; trabalhadores do transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento e forças armadas; funcionários do sistema prisional; população privada de liberdade e adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. É importante levar a carteirinha de vacinação de quem for tomar a vacina.

Serviço:

Vacinação contra Influenza

Data: 02 de junho – quinta-feira

Horário: 8 às 12 horas e das 13 às 15h30

Local: Associação dos Moradores da Vila Nova, – R. Pion. Reinaldo W. Geisler, 613 – Vila Nova.

Mais informações: ESF Ricardo Gregório – Vila Nova – Rua Carlos Urbanite, s/n. 3642-7124.