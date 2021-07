Neurocirurgião do Grupo Neuromax representa o Brasil em Conferência especializada no Japão

No dia 22 de julho, o neurocirurgião, Dr. Michael R Lang esteve representando o Brasil entre os 10 trabalhos selecionados e apresentados no 15° International Conference on Stroke Medicine and Management (July 22-23, 2021 in Tokyo, Japan), levando as resultantes do Grupo de Pesquisa da Neuromax em Parceria com o Hospital São Vicente de Paulo/Mafra e a Escola de Medicina da Universidade do Contestado/Mafra – com o trabalho intitulado: “Biomarkers in a Post-Stroke Population: Allied to Health Care in Brazil” (do português: Biomarcadores em uma população pós-AVC: aliados à assistência à saúde no Brasil).

Esta pesquisa ainda se encontra em andamento, sendo então um marco significativo a apresentação dos resultados parciais entre os 10 únicos trabalhos selecionados para esta conferência internacional, a qual reuniu 9 outras pesquisas internacionais que buscam estratégias em saúde para o diagnóstico e tratamento do AVC (Acidente Vascular Cerebral). As ações de pesquisa buscam não só caracterizar a população do Planalto Norte de SC, mas também extrapolar projeções do mercado de saúde para todas as regiões do estado de SC.