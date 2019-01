Nova diretoria da OAB Subseção de Mafra toma posse

Na manhã desta quinta-feira (24), no Hotel Susin, aconteceu a solenidade de posse da nova diretoria que comandará a OAB 26ª Subseção de Mafra (OAB de Mafra) no triênio 2019/2021. O advogado Rafael Elias da Costa foi empossado presidente pelo advogado Rafael Assis Horn, presidente da OAB-SC.

Junto com Rafael tomaram posse a advogada Cristiane Valentim como vice-presidente, o advogado Nildo Antonio de Oliveira Junior como secretário-geral, o advogado Marcelo Paulo Wacheleski como secretário-geral adjunto e o advogado Leonardo Rafael Custodio dos Santos como tesoureiro.

Também tomaram posse os conselheiros titulares e os conselheiros suplentes:

Conselheiros Titulares – Adilson Bauer, Altamir José Muzulão, Anderson Rodrigues, Carlos Eduardo Koschinski, Carlos Schmieguel, Ido Rodrigues Neto, Luiz Augusto dos Santos Lopes, Vera Lucia Semmer e Wilson Orzevalla Junior.

Conselheiros Suplentes – Acácio Ribovski, Ana Carolina Buch, Ana Carolina Muller Moreira de Carvalho, Ana Letícia Kastrup Zoccola, Cleide Oliveira Nassif, Darcisio Schafaschek, Fabiane Oliveira, Jose Eneas Kovalczuk Filho, Luis Alfredo Nader, Rubiana de Fátima Tyszka Vieira, Rubyo Tauscheck Becker, Sergio Luiz Severino, Simone Kovalczuk e Simone Lazzari Bastos de Souza.

O mandato da nova diretoria O presidente da Seccional, Rafael Assis Horn, empossou pessoalmente os membros da chapa ‘OAB Independente’ que com 114 votos – 52,78% do total de votos – saiu vitoriosa na eleição da entidade no dia 28 de novembro do ano passado.