Nova Oficial Registradora toma posse no 2º Registro de Imóveis de Mafra

Desde o dia 08 deste mês o 2º Registro de Imóveis de Mafra conta com novo responsável. O Juiz Diretor do Foro da Comarca de Mafra, Dr. André Luiz Lopes de Souza, investiu na terça-feira (07/08) a Oficial Registradora Rafaela Jerônimo Roweder, admitida através de concurso Público deflagrado pelo Edital 346/2011 e alterado pelo Edital 176/2012. A posse foi realizada nas dependências da serventia logo após o encerramento dos trabalhos de transmissão do acervo da Oficiala interina, Shirley Fuchs para a nova responsável, sem que houvesse necessidade de paralisação das atividades.

O Poder Judiciário de Mafra agradece a Oficial Registradora Interina Shirley Fuchs e seus servidores, pelos serviços prestados com ética e dedicação aos cidadãos mafrenses e ao Estado de Santa Catarina e dá as boas vindas à nova Oficiala, que já com a experiência de ter sido titular do Tabelionato da vizinha Papanduva, certamente vem a Mafra prestar um serviço de excelência.

Informa ainda que os serviços prestados pelo 2º Registro de Imóveis não sofrerão alteração, continuando a funcionar das 08h às 12h e das 14h as 18h no mesmo endereço, Rua Dr. Mathias Piechnick, nº 76, 3º andar, sala 303, centro, Mafra. A Direção do Foro cientifica os interessados que a posse do novo titular não interfere nos atos até então praticados pela Oficiala Interina, decorrendo de sua convocação em razão de aprovação em concurso público.