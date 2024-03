Nova Unidade Básica de Saúde será construída na Vila Ivete

A Prefeitura de Mafra divulgou hoje os detalhes da construção da Nova Unidade Básica de Saúde (UBS) na Vila Ivete, como parte do programa PAC do governo federal. Com um investimento de dois milhões e meio de reais, a nova estrutura, que ocupará uma área de aproximadamente 500m², visa atender às necessidades crescentes de saúde da comunidade local.

A nova Unidade Básica de Saúde será um ponto de referência para serviços de saúde na região dos bairros Vila Ivete, Amola Flecha e outros, oferecendo atendimento básico durante o dia e atendimento emergencial durante a noite. Com capacidade para atender uma média de 300 pessoas por dia, a unidade proporcionará acesso a cuidados médicos essenciais para os residentes desta região do município.

O Executivo Mafrense expressou sua satisfação com o início da construção, destacando a importância do projeto para a melhoria da saúde pública no município. A comunidade de Mafra recebe com expectativa a iniciativa, que representa um avanço significativo na infraestrutura de saúde local.

A construção da Nova UBS na Vila Ivete é parte de um esforço contínuo da administração municipal para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos de Mafra. Espera-se que a nova unidade seja construída e concluída dentro do prazo que será estabelecido, contribuindo assim para o fortalecimento do sistema de saúde da cidade.