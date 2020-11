O sonho de morar no Residencial Marselha está perto de se tornar realidade

Após anos de espera, o sonho de ter o próprio imóvel pode se tornar realidade em breve para os compradores dos apartamentos do Residencial Marselha, localizado no bairro Vila Nova, em Mafra-SC.

O atraso nas obras do residencial causou preocupação e revolta em muitos compradores que aguardam uma definição há anos. Em 2017 o Click Riomafra noticiou o impasse que havia nas obras. Clique aqui para ler e entender.

O lançamento do residencial em Mafra ocorreu no dia 18 de outubro de 2011 com o apoio da Caixa Econômica Federal e da prefeitura de Mafra, que na época realizou a regularização e o desmembramento de área no bairro Vila Nova para a construção do Residencial Marselha, além de realizar o cadastramento das pessoas através da Secretaria Municipal de Habitação. Foram utilizados recursos do Programa Minha Casa Minha Vida e contrapartida do município, sendo que os investimentos foram de aproximadamente R$ 14 milhões, conforme foi divulgado na época pela prefeitura. A FMM Engenharia era a construtora responsável pela obra e deixou o projeto após entrar em processo de recuperação judicial.

As vendas dos apartamentos – que são enquadrados na Faixa 2 do Programa Minha Casa Minha Vida – iniciaram ainda em 2011 com a opção de compra ou cadastro de reserva da unidade. Houve várias possibilidades de pagamentos, sendo uma delas o financiamento pela Caixa Econômica Federal.

O projeto do Residencial Marselha tem em sua totalidade 22 blocos com 16 unidades em cada. No total são 352 apartamentos. Porém, o projeto foi desmembrado em duas etapas: Marselha 1 (com 12 blocos e 192 apartamentos no total) e o Marselha 2 (com 10 blocos e 160 apartamentos). Foram vendidos e contratados com a Caixa Econômica Federal 138 apartamentos do Marselha 1. Os apartamentos do Marselha 2 não foram comercializados.

Após a FMM Engenharia deixar a obra, a Roma Construtora assumiu em outubro de 2019 para concluir a construção dos 192 apartamentos, com o prazo de 12 meses para o término das obras. De acordo com informações da atual construtora, o condomínio e os apartamentos já passaram pela inspeção da Vigilância Sanitária e do Corpo de Bombeiros, sendo feitas as adequações necessárias. O Residencial Marselha já teve um parecer positivo recebido por estas duas instituições, aguardando somente a liberação dos respectivos alvarás, que dependem do processo interno de cada órgão.

Ainda segundo as informações da construtora, após serem expedidos os alvarás do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, toda a documentação deverá ser protocolada na prefeitura para a obtenção do Habite-se, documento que irá permitir a entrega dos apartamentos e liberar para moradia. Depois de feito isso, estando os apartamentos com toda a documentação correta e o Habite-se liberado, a Caixa Econômica Federal deverá fazer o chamamento dos compradores para vistoria e entrega das chaves.

Em contato com o Click Riomafra, a Caixa Econômica Federal informou que a data de entrega dos empreendimentos do Programa Minha Casa Minha Vida é definida somente após a conclusão das obras, legalização do empreendimento e aceite das concessionárias, de forma a garantir a sua habitabilidade. Com relação ao empreendimento Residencial Marselha – Módulo I, no município de Mafra, a Caixa esclarece que está em fase final de conclusão, com vistoria agendada para o próximo dia 17/11. Com o ateste de conclusão da obra, a Caixa estima um prazo de 40 dias para finalização do processo de legalização e entrega das unidades.

O Click Riomafra acompanha o caso e estará atualizando as informações, mostrando, principalmente, a tão aguardada entrega dos apartamentos.

O residencial

De acordo com o projeto inicial, o Residencial Marselha possui apartamentos de 2 e 3 dormitórios com área privativa de 52m² a 62m², medidores individuais de água e gás, vaga de estacionamento, piso cerâmico em todo o apartamento e esquadrias de alumínio. Além disso, contará com um salão de festas com churrasqueira, praça de convívio, pergolado, playground, alameda de recreação, quiosque, pista de caminhada, espaço longevidade, quadra poliesportiva, portão de veículos automatizado e guarita de segurança.

O residencial é localizado na Rua Maria Socrepa, s/n, no bairro Vila Nova, em Mafra.

